Через мінну небезпеку цього літа закриють морські пляжі Миколаївщини, - ОВА

Цього літа заборонять відвідувати морські пляжі та ліси Миколаївської області через підвищену мінну небезпеку.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Миколаївщині доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонений військовими через мінну загрозу і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав голова ОВА.

Відпочивати дозволять на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози замінування. Кім зазначив, що зараз триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати і мешканців із сусідніх регіонів.

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