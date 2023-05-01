2 травня, у роковини трагедії, в Одесі значно посилять заходи безпеки

За правопорядком у центрі міста слідкуватимуть співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші представники Сил оборони. Також на місці чергуватимуть співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та карети швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.

"Для забезпечення безпеки, зважаючи на війну, буде вжито низку обмежень. Зокрема, вхід на Куликове поле (в цьому місці 9 років тому загинуло багато людей - УНІАН) здійснюватиметься через пропускні пункти по документах, що засвідчують особу. Перед відкриттям входу цю територію оглянуть вибухотехніки. У випадку оголошення повітряної тривоги всі громадяни мають пройти до найближчих укриттів", - розповіли у поліції.

Крім того, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації, у регіональному главку поліції ситуаційний штаб оперативно відпрацьовуватиме інформацію та керуватиме підрозділами, які забезпечуватимуть публічний порядок.

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"Правоохоронці зроблять все, щоб забезпечити правопорядок і безпеку жителів та гостей міста у день дев’ятих роковин подій 2 травня. Закликаємо всіх із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, не нехтувати сигналами про небезпеку, уникати скупчень людей", - заявив Жук.