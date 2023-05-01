Обмін полоненими "всіх на всіх" відбуватиметься поетапно, а не в один день, - Координаційний штаб

Якщо вдасться досягти домовленості з російською стороною щодо обміну полоненими "всіх на всіх", то обмін відбуватиметься поетапно.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Рідні полонених побоюються, що Росія віддасть на обмін лише тих полонених, чиє перебування в неволі підтвердив Червоний Хрест, а решту "залишать працювати на копальнях".

"Ризики дійсно є. Ми їх усі враховуємо. Усі кроки будуть зваженими й усвідомленими. Якщо вдасться домовитися про обмін "всіх на всіх", він очевидно відбудеться поетапно, а не в один день", - сказано в повідомленні штабу.

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"Співробітниці МКЧХ нагадали, що офіційні підтвердження полону надходять від міноборони рф до центрального офісу організації у Женеві й звідти – до Національного інформаційного бюро України (НІБ). Відвідини й анкетування МКЧХ у місцях утримання є не офіційним, а фактичним підтвердженням полону: тоді Червоний Хрест повідомляє рідним, що людина жива і перебуває у неволі", - зазначає координаційний штаб.

"НІБ може видати відповідний документ про підтвердження полону, коли воно зроблене міноборони рф. Але будь-яка неофіційна інформація про полон теж корисна для нашої роботи", – заначила представниця Червоного Хреста.

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Нагадаємо очільник ГУР МО Кирило Буданов нещодавно заявляв, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".