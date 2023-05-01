Окупанти вдарили по Новгород-Сіверському району Чернігівщини, загинула дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі Чернігівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - зазначив він.

Пізніше в ОК "Північ" повідомили, що близько 14:50 було зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по н.п. Лизунівка.

"Внаслідок авіаудару загинула 1 дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю ЗОШ (непрацююча) та пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється", - зазначили в Командуванні.

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