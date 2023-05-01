Комітет ВР з нацбезпеки хоче дізнатися, чому Армією дронів займається не Міноборони, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла

Про це вон повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Викликаємо Міністерство оборони України на заслуховування в Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки: питання забезпечення ЗСУ та контролю.

Чому Армія дронів - це не Міноборони? Що зроблено за квартал по боєприпасам? Як зараз контролюються закупівлі? Що за нові структури типу "офісів змін" і як вони будуть працювати? Це і не тільки - предмет розбору. Багато робиться, більше має бути", - зазначила парламентарка.

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