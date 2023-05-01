Лубінець вимагає від Росії негайно звільнити незаконно затриману громадянку України Умерову

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає звільнити громадянку України Леніє Умерова, яку безпідставно затримали у грудні минулого року.

Про це Лубінець написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вимагаю від Росії негайного звільнення громадянки України Леніє Умерової, а також усіх цивільних заручників і політв’язнів, які незаконно утримуються в місцях несвободи в Криму та інших тимчасово окупованих територіях України та в РФ", - ідеться у дописі.

"Документи 25-річної кримської татарки Леніє Умерової, яку майже пів року тримають під адміністративним арештом у Північній Осетії, вилучили співробітники ФСБ. Про це її батькові стало відомо з письмової відповіді прокурора Північно-Західного району Владикавказа. Наразі дівчина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії по Владикавказу", - пише він.

Лубінець додав, що 26 квітня на Умерову знову склали адмінпротокол нібито за непокору поліції й продовжили арешт на 15 діб. Під час ухваленняі рішення суд не взяв до уваги ані свідчення самої Леніє та її адвокатів, ані жодних доказів, зокрема, записів камер відеоспостереження.

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Він нагадав, що російські силовики затримали Леніє Умерову 4-го грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.

"Леніє безпідставно звинуватили в "порушенні правил режимної зони". Потім суд ухвалив рішення про адмінарешт за "непокору поліції". Щоразу термін утримання під вартою продовжують, аби мати час на сфабрикування кримінальної справи проти неї", - зазначив Лубінець.

"Стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду визначає як воєнний злочин умисне позбавлення особи, яка перебуває під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни, права на справедливий суд, а також незаконне позбавлення волі", - наголосив Лубінець.

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