Лубінець вимагає від Росії негайно звільнити незаконно затриману громадянку України Умерову
Про це Лубінець написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Вимагаю від Росії негайного звільнення громадянки України Леніє Умерової, а також усіх цивільних заручників і політв’язнів, які незаконно утримуються в місцях несвободи в Криму та інших тимчасово окупованих територіях України та в РФ", - ідеться у дописі.
"Документи 25-річної кримської татарки Леніє Умерової, яку майже пів року тримають під адміністративним арештом у Північній Осетії, вилучили співробітники ФСБ. Про це її батькові стало відомо з письмової відповіді прокурора Північно-Західного району Владикавказа. Наразі дівчина перебуває в ізоляторі тимчасового тримання УМВС Росії по Владикавказу", - пише він.
Лубінець додав, що 26 квітня на Умерову знову склали адмінпротокол нібито за непокору поліції й продовжили арешт на 15 діб. Під час ухваленняі рішення суд не взяв до уваги ані свідчення самої Леніє та її адвокатів, ані жодних доказів, зокрема, записів камер відеоспостереження.
Він нагадав, що російські силовики затримали Леніє Умерову 4-го грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.
"Леніє безпідставно звинуватили в "порушенні правил режимної зони". Потім суд ухвалив рішення про адмінарешт за "непокору поліції". Щоразу термін утримання під вартою продовжують, аби мати час на сфабрикування кримінальної справи проти неї", - зазначив Лубінець.
"Стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду визначає як воєнний злочин умисне позбавлення особи, яка перебуває під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни, права на справедливий суд, а також незаконне позбавлення волі", - наголосив Лубінець.