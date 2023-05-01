Харків’янина, який здавав окупантам позиції ППО, засудили до 5 років тюрми, - Офіс Генпрокурора

У Харкові чолові засудили до 5 років позбавлення волі за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що житель Салтівського району м. Харкова, одного з найбільш постраждалих районів від обстрілів російських військових, корегував ворожий вогонь.

"У червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Ці підрозділи ЗСУ виконували бойове завдання з відсічі збройної агресії рф, прикриваючи місто від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали Харків.

Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові піддавали ці локації обстрілам п‘ять разів", - йдеться в повідомленні.

У судовому засіданні харків’янин пояснив, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про "прильоти".

Читайте: Рашисти вдарили авіацією по Гуляйполю, троє людей поранено, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж