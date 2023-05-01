Німеччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - посол Фельдгузен

Україна повинна продовжувати проводити реформи, незважаючи на війну, щоб не згаяти час на шляху до вступу в Європейський Союз.

Про це написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна налаштована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку з боку своїх міжнародних партнерів, в т.ч. Німеччини, що стосується монументальної задачі з відбудови зруйнованого до стану "краще ніж було",- зазначила вона.

Посол додала, що "якщо політика передбачає правильний вибір часу, Україна не може дозволити собі чекати закінчення війни і ставити свої реформи на паузу".

"Уряд України та Верховна Рада повинні робити все необхідне для побудови ще сильнішої демократії з незалежними інституціями, які живуть та дихають верховенством права", - уточнила Фельдгузен.

Вона підкреслила, що Німеччина продовжить надавати всебічну підтримку Україні.

"Наша підтримка є ґрунтовною і довгостроковою: для допомоги у захисті України та її народу, для відновлення джерел існування та реалізації соціальних проєктів, в антикорупційних реформах та децентралізації як частини процесу приєднання України до ЄС. Так довго, як це буде необхідно", – зазначила посол.

Вона також зазначила, що після російського вторгнення Німеччина кардинально змінила свою політику, вирішивши постачати Україні зброю для захисту, і сьогодні ця допомога поступається лише допомозі від США.

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Посол нагадала, що канцлер ФРН Олаф Шольц 27 лютого 2022 року виступив перед Бундестагом з уже відомими словами про Zeitenwende - епохальну зміну як у міжнародній, так і у зовнішній політиці Німеччини.

"Через три дні після жахливого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну Німеччина відмовилась від своєї попередньої багаторічної політики і оголосила, що вона постачатиме зброю Україні для захисту свободи та демократії", - нагадала Фельдгузен.

Вона зазначила, що оскільки німців вважають не лише пунктуальними, а й ґрунтовними, деякі з рішень щодо військової підтримки зайняли певний час.

"І я дійсно розумію нетерплячість українців з приводу цього, зважаючи на екзистенційну загрозу, перед якою перебуває країна з 24 лютого 2022 року", - додала посол.

"Хоча українці можуть інколи вважати, що ми відстаємо у наданні військової підтримки, хочу з огляду на вищесказане підсумувати дві важливі речі. По-перше, Німеччина разом з Україною. Ми продемонстрували це у ключових питаннях на шляху проведення реформ у країні з часу Революції Гідності. І, по-друге, Німеччина на цьому шляху надовго", - наголосила Фельдгузен