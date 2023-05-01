Резніков про "снарядний голод": Для контрнаступу підготували резерв
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, Україна вирішує проблему снарядного голоду не кількісними показниками, а якісними: точна західна зброя дозволяє компенсувати снарядний голод. Крім того, для контрнаступу підготовлений резерв.
"Це війна ресурсів. Ресурси в росіян дуже величезні, вони були накопичені ще з часів Радянського Союзу... І я хочу сказати, що в перші місяці, перше півріччя цієї частини відкритої війни вони використовували до 60 тис. різного типу, різного калібру пострілів", - зазначив Резніков.
Водночас, за його словами, ресурси ворога не є нескінченними, тому росіяни зараз активно шукають зброю та техніку на міжнародному ринку.
"Ресурси в них не є безкінечними. Ми точно маємо дані нашої розвідки, які підтверджуються нашими партнерами, що вони бігають з протягнутою рукою по країнах, які у них можуть бути членами, умовно кажучи, їх терористичного альянсу, шукаючи озброєння, техніку і снаряди", - пояснив міністр.
Резніков зауважив, що спроможність виготовляти снаряди обмежена й у західних партнерів, тому Україна під час переговорів з ними наголошує на необхідності отримувати не просто будь-яку артилерію і будь-які снаряди, а якісне озброєння. Більш точна зброя дозволяє компенсувати снарядний голод, вважає Резніков.
"Росіяни продовжують стріляти в системі залпового валу, наші мають можливість використовувати два постріли, навіть для контрбатарейної боротьби. Тому тут задача навіть не стільки в кількості, скільки в якості артилерії і, відповідно, пострілів", - додав очільник Міноборони.