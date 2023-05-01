Резніков про "снарядний голод": Для контрнаступу підготували резерв

На початку повномасштабного вторгнення РФ щодоби використовувала до 60 тис. пострілів різного калібру, однак зараз її спроможності зменшилися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, Україна вирішує проблему снарядного голоду не кількісними показниками, а якісними: точна західна зброя дозволяє компенсувати снарядний голод. Крім того, для контрнаступу підготовлений резерв.

"Це війна ресурсів. Ресурси в росіян дуже величезні, вони були накопичені ще з часів Радянського Союзу... І я хочу сказати, що в перші місяці, перше півріччя цієї частини відкритої війни вони використовували до 60 тис. різного типу, різного калібру пострілів", - зазначив Резніков.

Читайте: Із західних танків в Україні вже є "Леопарди" і "Челленджери", - Резніков

Водночас, за його словами, ресурси ворога не є нескінченними, тому росіяни зараз активно шукають зброю та техніку на міжнародному ринку.

"Ресурси в них не є безкінечними. Ми точно маємо дані нашої розвідки, які підтверджуються нашими партнерами, що вони бігають з протягнутою рукою по країнах, які у них можуть бути членами, умовно кажучи, їх терористичного альянсу, шукаючи озброєння, техніку і снаряди", - пояснив міністр.

Резніков зауважив, що спроможність виготовляти снаряди обмежена й у західних партнерів, тому Україна під час переговорів з ними наголошує на необхідності отримувати не просто будь-яку артилерію і будь-які снаряди, а якісне озброєння. Більш точна зброя дозволяє компенсувати снарядний голод, вважає Резніков.

"Росіяни продовжують стріляти в системі залпового валу, наші мають можливість використовувати два постріли, навіть для контрбатарейної боротьби. Тому тут задача навіть не стільки в кількості, скільки в якості артилерії і, відповідно, пострілів", - додав очільник Міноборони.

Також читайте: Україна просить Японію надати засоби радіоелектронної боротьби, щоб протистояти російським дронам