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Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому, - Кислиця

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Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому, - Кислиця
Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому. Так само Нюрнберзький трибунал запобіг на десятки років новим війнам у Європі

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ. 

"Покарання винних у воєнних злочинах в Україні та злочині агресії має стати їх запобіжником у майбутньому, як свого часу Нюрнберзький трибунал запобіг на десятки років новим війнам у Європі", – наголосив він.

Кислиця зазначив, що для України важливо притягнути Росію до відповідальності за порушення прав українських громадян, зокрема дітей.

"Але також зрозуміло, що зусилля України в просуванні і теми міжнародного трибуналу, і теми депортації та викрадення дітей – це також спроба заповнити прогалини в міжнародному праві й практиці його застосування, що раніше міжнародне співтовариство не спромоглося зробити", – додав він.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Як і покарання колаборантів, зрадників, нероб і прост невігласів допоможе Україні стати багатою і безпечною європейською країною.
  • Евгений Пономарев b15b2ab9
    свого часу Нюрнберзький трибунал запобіг на десятки років новим війнам у Європі Джерело: https://censor.net/ua/n3415572


    Он предохранил от новых "рейхов" и новых мировых иперских воен, а не от воен вообще. Как минимум от войны в Югославии он не предохранил.
    Трибунал над кремлевским рейхом может предохранить от новых воен развязываемых кремлем, но не от, например, армяно-азербайджанской.
  • Саша Добрий 6354cdf1
    Коли це воно допомагало🤔
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