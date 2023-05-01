Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому, - Кислиця

Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому. Так само Нюрнберзький трибунал запобіг на десятки років новим війнам у Європі

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Покарання винних у воєнних злочинах в Україні та злочині агресії має стати їх запобіжником у майбутньому, як свого часу Нюрнберзький трибунал запобіг на десятки років новим війнам у Європі", – наголосив він.

Кислиця зазначив, що для України важливо притягнути Росію до відповідальності за порушення прав українських громадян, зокрема дітей.

"Але також зрозуміло, що зусилля України в просуванні і теми міжнародного трибуналу, і теми депортації та викрадення дітей – це також спроба заповнити прогалини в міжнародному праві й практиці його застосування, що раніше міжнародне співтовариство не спромоглося зробити", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49 країн ООН засудили Росію через депортацію українських дітей, - спільна заява. ДОКУМЕНТ