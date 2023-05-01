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Ідеться не про зволікання, а про опанування складних технологій, - посол Британії Сіммонс про сучасні літаки

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Ідеться не про зволікання, а про опанування складних технологій, - посол Британії Сіммонс про сучасні літаки
Велика Британія вже чітко дала зрозуміти, що зробить свій внесок, проте цей проєкт був і залишається довгостроковим.

Про це амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв’ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Вона зазначила, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак чітко заявив під час візиту до Києва, що країна зробить свій внесок, навчаючи пілотів на сучасних літаках, які потрібні Україні. Водночас каже вона, було зрозуміло, що це довгостроковий проект, оскільки "є проблема можливостей та доступності, а також проблема часу, який потрібен, щоб опанувати ці сучасні технології".

"Ми дивимося на винищувачі як на запоруку вашої майбутньої безпеки, тому наразі, відверто кажучи, я зосереджена на тому, що потрібно саме зараз. Йдеться про танки Challenger, які ми постачаємо, та навчаннях українських солдатів, яке ми проводимо, про гармати, які ми надали", — наголосила Сіммонс.

Вона додала, що і прем’єр-міністр, і вона сама бачать "два рівні" того, що Україні необхідно для бою зараз і того, що знадобиться для безпеки в майбутньому.

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"Винищувачі — у проміжку між цим "зараз" та майбутнім. Але це не зволікання, просто ми говоримо про дуже складну техніку", — зауважила Сіммонс.

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Топ коментарі

  • otosh
    Меньше говоріть, більше робіть, бо за цей час базікання про F16 можна було вже навчити літати українських пілотів
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Мені зараз кажуть на Кипрі - вашому ЗЕЛЕНСЬКОМУ у ЕС не довіряють , тому і тягнуть зі зброею . Можливо це вони наслухались російську пропаганду
    А ЯК ЖЕ ТОДІ БУТИ З ГЕТЬМАНЦЕВИМ ?

    Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
    Подивився бридке і насправді страшне розслідування щодо однієї зі схем, яка підривала нашу обороноздатність прямо під час російських ракетних обстрілів.

    В момент, коли в державі була найтяжча енергетична криза. Палива не вистачало не тільки цивільним, але й віськовим на передовій, Сівкович, Гетьманцев та Сокур анулювали ліцензію на виробництво "Укртатнафти", а згодом блокували і продаж нафтопродуктів.

    Про зв'язки топ-чиновників зі зрадниками ми вже втомилися говорити, але ситуація не змінюється. При чому всі ці злочинні дії зафіксовані документально.

    Що керує людьми, які чинять за спинами наших бійців отаке - я не знаю. Чесно.

    Більше дивіться самі:

    https://t.me/insiderUKR/53591
  • Евгений Агро
    Наші пілоти говорили, що їм потрібні місяці на опанування тих F-16. так що не розповідайте байки про технології і їх складність. Просто ви боїтеся, що Україна, якщо матиме усю необхідну зброю, в тому числі касетні **********, то швидко переможе і росія, на ваш погляд, може тоді застосувати ЯЗ. І вас сташно через це.
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