Ідеться не про зволікання, а про опанування складних технологій, - посол Британії Сіммонс про сучасні літаки

Велика Британія вже чітко дала зрозуміти, що зробить свій внесок, проте цей проєкт був і залишається довгостроковим.

Про це амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв’ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона зазначила, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак чітко заявив під час візиту до Києва, що країна зробить свій внесок, навчаючи пілотів на сучасних літаках, які потрібні Україні. Водночас каже вона, було зрозуміло, що це довгостроковий проект, оскільки "є проблема можливостей та доступності, а також проблема часу, який потрібен, щоб опанувати ці сучасні технології".

"Ми дивимося на винищувачі як на запоруку вашої майбутньої безпеки, тому наразі, відверто кажучи, я зосереджена на тому, що потрібно саме зараз. Йдеться про танки Challenger, які ми постачаємо, та навчаннях українських солдатів, яке ми проводимо, про гармати, які ми надали", — наголосила Сіммонс.

Вона додала, що і прем’єр-міністр, і вона сама бачать "два рівні" того, що Україні необхідно для бою зараз і того, що знадобиться для безпеки в майбутньому.

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"Винищувачі — у проміжку між цим "зараз" та майбутнім. Але це не зволікання, просто ми говоримо про дуже складну техніку", — зауважила Сіммонс.