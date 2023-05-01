Зеленський і Трюдо узгодили позиції перед майбутнім самітом НАТО
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Володимира Зеленського.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію", - ідеться в повідомленні.
Також Зеленсткий додав, що були узгоджені позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів.