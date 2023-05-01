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У Хмельницькому водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий

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У Хмельницькому водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
Сьогодні, 1 травня, удень у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій на пішохідному переході збив двох військових та співробітницю поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Хмельниччини у фейсбуці.

Зазначається, що аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому.

"Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню", – ідеться у повідомленні.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Розслідування проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.

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Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    нікого не виправдовую але вішати такі ярлики може лише людина яка ніколи за кермом не сиділа або просто дебіл.

    Зараз сліпить сонце і могло засліпити, вони могли вийти із-за іншої перешкоди (автобус\припарковане авто) і водій без досвіду не передбачив це, в нічну пору можуть зустрічні засліпити (особливо дебіли які в місті туманки включають невідрегульовані або ставлять колхозне світло), за свій косяк цей водій відповість, а ти не суди і не судимий будеш, на його місці кожен може опинитись, так само як і на місці цих пішоходів.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    за пешеходный переход вышак нужно давать с конфискацией...
  • Энди Мир
    Ти ж був швейцарцем, розказував яка в тебе престижна робота а ви всі жебраки бл. Які все ж таки ви й@₴ані клоуни падалЬяковсткі п'ятирубльовки.
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