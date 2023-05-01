У Хмельницькому водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий

Сьогодні, 1 травня, удень у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій на пішохідному переході збив двох військових та співробітницю поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Хмельниччини у фейсбуці.

Зазначається, що аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому.

"Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню", – ідеться у повідомленні.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Розслідування проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.