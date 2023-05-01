Китай вперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названа агресором, хоча раніше або утримувався, або голосував проти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у твіттері постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, йдеться про резолюцію A/77/L.65 щодо співробітництва між ООН та Радою Європи, яку ухвалили 26 квітня.

"Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", - написав Кислиця.

Кислиця має на увазі пункт резолюції, в якому сказано: "враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації у Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права під час військових дій, відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та притягти до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права".

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"За" проголосували 122 країни, "Утрималися – 18". Крім Китаю, цю резолюцію підтримали Індія, Бразилія та Туреччина, які раніше відмовлялися брати участь у голосуваннях щодо агресії РФ.