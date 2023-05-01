Фінляндія дозволить США розміщувати військові бази на її території, - ЗМІ

Угода про оборонне співробітництво між Фінляндією та Сполученими Штатами передбачатиме можливість перебування на фінській території американських військовослужбовців та військової техніки, а також проведення військових навчань. Угода не поширюється на ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на видання Helsingin Sanomat.

Зазначається, що наразі країни ведуть переговори щодо укладання Угоди про оборонну співпрацю (DCA), яка дозволяє:

🔹розгортання американських військ, їх перебування в країні;

🔹попереднє зберігання військового обладнання;

🔹можливі інвестиції США у місцеву інфраструктуру.

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За даними видання, переговори щодо угоди на офіційному рівні триватимуть до 2024 року, потім проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.

Нагадаємо, станом на початок 2022 року року США підписали DCA або аналогічні угоди із 17 членами ЄС і НАТО та шістьма трансатлантичними союзниками, зокрема, Норвегією.