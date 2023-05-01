Окупанти обстрілюють Херсон, є поранений, - ОВА

Російські війська обстрілюють Херсон, є поранений мирний мешканець.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти знову атакують Херсон. Через обстріли горять приватні будинки, на місці працюють пожежники. Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує обстрілювати місто.

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