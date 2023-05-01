МВФ переглядатиме програму розширеного фінансування України двічі на рік

Міжнародний валютний фонд переглядатиме програму розширеного фінансування України (EFF) влітку і восени.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Програми Фонду оцінюються шляхом регулярних переглядів, у яких беруть участь експерти МВФ, які оновлюють свої макроекономічні прогнози та бази на основі аналізу останніх даних та подій, а також обговорення політики з владою. У цьому випадку ми запланували часті перегляди: один влітку і один восени", - розповів він.

Степанян зазначив, що програма EFF розроблена для вирішення проблеми платіжного балансу України та відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності. Вона розроблена як для пісимістичного, так і для "середнього" сценарію. При цьому, детальне обговорення песимістичного сценарію розвитку ситуації є обов’язковою особливістю механізму EFF.

"Що стосується оптимістичного сценарію, ми визнаємо в нашій оцінці ситуації, що економічні перспективи України можуть бути більш сприятливими, ніж очікувалося, за умови швидшого припинення бойових дій... Звичайно, всі ми сподіваємося на кращі економічні перспективи", - зауважив Степанян.

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Він додав, що за програмою EFF українська влада взяла на себе зобов'язання захищати та продовжувати реформи для зміцнення врядування та посилення антикорупційної програми, у тому числі шляхом впровадження законодавчих змін. Ця сфера є важливою частиною програми.

За словами Степаняна, близько третини заходів програми прямо стосуються врядування та/або боротьби з корупцією. Приклади включають цільове відновлення обов’язкового декларування активів та роботу над законодавством з протидії відмиванню доходів фінансуванню терористичної діяльності.

Крім цього, багато заходів у бюджетному та фінансовому секторах також стосуються прозорості й управління, у тому числі підвищення прозорості у звітності та управлінні ризиками у сфері державних фінансів, посилення управління державними інвестиціями, вдосконалення адміністрування доходів та посилення управління державними підприємствами і фінансовим сектором.

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