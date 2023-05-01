Деякі запчастини для західної військової техніки вже виготовляють в Україні, - Резніков

Україна почала виготовляти деякі деталі для наданої західними союзниками військової техніки.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, однією з ключових тем під час переговорів із партнерами, зокрема у форматі Рамштайн, є обслуговування військової техніки та забезпечення запчастинами.

Нині Україна налагодила три лінії обслуговування і ремонту техніки.

Поточний ремонт роблять безпосередньо на полі бою – українські екіпажі навчені та знають, як це робити. "Наша задача – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі", – зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, він особисто тримав у руках одну із таких деталей для американської самохідної гаубиці М109, яку виготовили українські фахівці. Вона, запевнив глава Міноборони, була "кращою, ніж оригінал".

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Друга лінія ремонту – складніша, але яку можливо робити на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту, – в тих містах, де є індустріальні можливості. Потрібні запчастини, креслення. Перемовини щодо дозволів, ліцензії тощо теж постійно ведуться.

"Третя лінія – це складний ремонт, наприклад електроніки, ми змушені відправляти за кордон. Для цього збудовано декілька хабів у країнах-партнерах", – пояснив Резніков. Наприклад, для ремонту танків Leopard 2 у Польщі за сприяння Німеччини вже підписано меморандум. Найімовірніше, там будуть ремонтувати й Leopard 1, припустив міністр.