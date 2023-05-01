Китаю варто приєднатися до мирного плану Зеленського - це буде розумний крок, - посол Британії Сіммонс

Велика Британія взаємодіє з КНР через посольство та ООН, щоб переконати Пекін долучитися до мирного плану президента України Зеленскього.

Про це амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ.

"Подивимося, чи Китай справді почне щось робити. Мирний план Президента Зеленського обʼєднав навколо себе міжнародне співтовариство, отже розумним для Китаю буде також приєднатися до нього. Отже, давайте подивимося, чи вони це зроблять", - зазначила Сіммонс.

Вона додала, що нещодавня розмова Зеленського із головою КНР Сі Цзіньпінем - це хороший знак, адже "варто розмовляти з людьми, яких хочеш мати на своєму боці".

Сіммонс зауважила, що Велика Британія також взаємодіє з Пекіном як напряму через посольство, так і опосередковано, через ООН. Сполучене Королівство нагадує Китаю, що він має певні міжнародні обовʼязки як постійний член Ради безпеки ООН і що запрошення для Китаю відіграти свою роль як постійний член Радбезу, який підтримує Статут ООН, в силі.

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