Для відновлення України знадобиться 400 мільярдів доларів, - посол ФРН Фельдгузен
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За спільними підрахунками України, ЄС та Світового банку відновлення України коштуватиме понад 400 млрд доларів.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Київського безпекового форуму.
"Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком підрахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого наразі майна сягнуть понад 400 млрд доларів у найближче десятиліття", - заявила вона.
Фельдгаузен відзначила, що відновлення України вже почалося, але воно потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки.
Вона додала, що "для збереження довіри парламентаріїв країн, які виділяють ці кошти, Україні доведеться стати взірцем із запобігання та протидії корупції, верховенства права та належного управління".