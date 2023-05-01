Для відновлення України знадобиться 400 мільярдів доларів, - посол ФРН Фельдгузен

За спільними підрахунками України, ЄС та Світового банку відновлення України коштуватиме понад 400 млрд доларів.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Київського безпекового форуму.

"Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком підрахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого наразі майна сягнуть понад 400 млрд доларів у найближче десятиліття", - заявила вона.

Фельдгаузен відзначила, що відновлення України вже почалося, але воно потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки.

Вона додала, що "для збереження довіри парламентаріїв країн, які виділяють ці кошти, Україні доведеться стати взірцем із запобігання та протидії корупції, верховенства права та належного управління".

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