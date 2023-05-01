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Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - Федоров

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Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - Федоров
У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм  міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих, точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала бавовна",  - написав він.

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Як зазначив Федоров, лігво рашистів вистежили українські розвідники, вони ж відстежили момент скупчення окупантів і передали координати далі.

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    Краткое содержание предыдущих серий.
    Лапти ломанулись покрысятничать в Украине, рассчитывая на "Киев за 3 дня" и прочий "крымнаш".
    Получили *****, потеряли половину недо-"армии". Влезли в полномасштабную войну, в которой единственная цель теперь - не получить полной *****, и не развалиться ***** вслед за совком.
    Уйло Владимирович угандошил паРашку, и всего-то за каких-то 15 месяцев. Не у каждого получится, тут нужен особый талант руководителя и извращенные знания истории, бггг.(с)
  • Maksim Perepelitca
    «Ситуация дикая». Путин с начала войны 17 раз поменял командующих в Украине

    С начала войны президент РФ Владимир Путин по меньшей мере 17 раз менял высокопоставленных командующих войсками - от всей группировки до военных округов и руководства отдельных родов войск, подсчитали эксперты Американского института изучения войны (ISW).

    Хаотические метания Путина, который, не имея военного опыта, начал принимать прямое участие в военном планировании и одного за другим увольнял не приносивших победу генералов, «раскололи» и «дезорганизовали» командные структуры армии, отмечает ISW: в результате ее возможности проводить «целостную» кампанию оказались подорваны.

    Отставки и назначения в российской армии происходят в режиме секретности, и это намеренная политика, полагают в ISW. «Ситуация дикая», - говорит источник The Moscow Times, близкий к Минобороны: командиры группировок и фронтов были более известны во время Великой Отечественной войны, чем сейчас.

    «Это в том числе свидетельствует о стиле управления и не только российской армией, но и другими сферами», - говорит он.
  • Vladyslav Novikov
    Подобные новости вызывают у меня "чувство глубокого удовлетворения". (old-ы поймут).
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