Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - Федоров

У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих, точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала бавовна", - написав він.

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Як зазначив Федоров, лігво рашистів вистежили українські розвідники, вони ж відстежили момент скупчення окупантів і передали координати далі.