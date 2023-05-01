Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - Федоров
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У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих, точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала бавовна", - написав він.
Як зазначив Федоров, лігво рашистів вистежили українські розвідники, вони ж відстежили момент скупчення окупантів і передали координати далі.