У Херсонській області на російській міні підірвався вибухотехнік

1 травня на Херсонщині на російській міні підірвався вибухотехнік.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомила у телемарафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, замінованість Херсонщини залишається високою. Проте люди намагаються проводити польові роботи. А прагнення скоріше їх розмінувати призводять до сумних наслідків.

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"Треба ретельно підходити до територій, які намагаєтеся відвідати. Необхідно перевіряти та уточнювати у відповідних структур, які працюють там, щоб не наражати себе на небезпеку та пересуватися по визначених маршрутах", - сказала Гуменюк.