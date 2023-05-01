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Швейцарія не може надавати Україні зброю - це суперечить її законам, - постпред країни в ООН

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Швейцарія не може надавати Україні зброю - це суперечить її законам, - постпред країни в ООН
Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки це заборонено швейцарським законодавством.

Про це постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіль заявила на пресконференції, передає Цензор.НЕТ. 

"Коли мова заходить про реекспорт зброї - це навіть не питання нейтралітету на даний момент. У нас є закон про експорт зброї та матеріалів військового призначення і без порушення цього закону було б неможливо реекспортувати озброєння до України", - сказала Берисвіль.

За її словами, поки парламент не змінить таких норм, військова допомога залишається неможливою.

Берисвіль нагадала, що Швейцарія надає Україні багато гуманітарної допомоги і приймає на своїй території українських біженців. 

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Топ коментарі

  • Vlad Valex
    А зберігати гроші російських олігархів, з яких фінансування війни йде, закон дозволяє
  • Alexander Andrejtschuk bc44292e
    саудитам швейцарці-продают) хотя знают шо те воюют в емене.-вопрос в бабле) .
  • Mod Dom
    Другими словами, если бандит нацелился убить ребёнка, то Швейцария не даст против него оружия.
    А если тот же бандит в тихое время попросит продать ему оружие, то Швейцария продаст.
    И бандит затем сможет напасть на ребёнка. И так сколько угодно раз.
    Вот, что значит выполнять букву закона!
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