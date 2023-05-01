Швейцарія не може надавати Україні зброю - це суперечить її законам, - постпред країни в ООН

Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки це заборонено швейцарським законодавством.

Про це постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіль заявила на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Коли мова заходить про реекспорт зброї - це навіть не питання нейтралітету на даний момент. У нас є закон про експорт зброї та матеріалів військового призначення і без порушення цього закону було б неможливо реекспортувати озброєння до України", - сказала Берисвіль.

За її словами, поки парламент не змінить таких норм, військова допомога залишається неможливою.

Берисвіль нагадала, що Швейцарія надає Україні багато гуманітарної допомоги і приймає на своїй території українських біженців.

Читайте також: 12 тис. боєприпасів до Leopard, дозвіл на передачу яких Україні Німеччина хоче отримати від Швейцарії, не будуть вирішальними у війні, - посол Зегер