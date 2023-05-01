Депутат Одеської облради з дружиною намагались захопити 280 га в Затоці, - СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття депутата Одеської облради та його дружини, які організували рейдерське захоплення державного майна біля моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ "Укрпошта" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі.

У спецслужбі зазначають, що зараз будівлі і прилегла територія "Укрпошти" на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

Депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

• чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

• ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

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Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою. Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн грн.

Раніше було повідомлено про підозри чорному нотаріусу та одному з виконавців оборудки, яких співробітники СБУ викрили у червні минулого року.

За даними ЗМІ, підозру вручили Лесі та Миколі Дерев’янко. Леся – троюрідна сестра нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Микола – депутат від "ЄС" в Одеській облраді.

Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію "Українській правді". Він заявив, що таким чином Офіс Президента через його родичів здійснює тиск особисто на нього. Причиною тиску Гончаренко назвав його боротьбу за повернення виплат українським військовим. Депутат розповів також, що йому з ОП надходили погрози. Йому дзвонили і казали: "Закрий рота, не чіпай Єрмака!"

Також нардеп звернув увагу, що площа 280 га, яка фігурує у справі, виглядає підозріло великою. Він сумнівається, що хтось може захопити третину Затоки.

На своїй сторінці у фейсбуці Гончаренко заявив, що йому телефонували "переговорщікі" з ОП. Родичів нібито обіцяють випустити із СІЗО, якщо депутат буде мовчати про повернення виплат війстковим і не ктритикувати голову ОП Андпія Єрмака.

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