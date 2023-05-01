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Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

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Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" і "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Картки законопроєктів №9259 і №9260 з'явилися на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тексти документів поки що відсутні.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні буде продовжено, ймовірно, на 90 днів.

Раніше, 7 лютого 2023, Верховна Рада продовжила термін воєнного стану і загальної мобілізації в Україні на 90 діб (з 19 лютого 2023 року).

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Voc Vox
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    95 кагал коли ''загально мобілізуєте''?!!!
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