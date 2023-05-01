Новини • Агресія Росії проти України, Війна

З грудня росіяни втратили 20 тисяч у боях за Бахмут, їхній наступ провалився, - Кірбі

4 61318
З грудня росіяни втратили 20 тисяч у боях за Бахмут, їхній наступ провалився, - Кірбі
Російський наступ на Бахмут провалився, ворог втратив у боях за міста 20 тисяч солдатів з грудня минулого року.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні російська армія втратила 100 тис. особового складу.

Кірбі заявив, що російський наступ на східному Донбасі "застопорився" і "провалився" попри те, що, як зазначає видання, це був основний напрямок зусиль Москви з початку 2023 року. 

Читайте також: ПВК "Вагнер" - головна ударна сила, яка штурмує українські позиції в Бахмуті, - Череватий

Топ коментарі

  • Danger Zone
    П'ять діб, сам - у оточенні - держав позіцію - https://news.pn/ru/public/290150
  • Евгений Агро
    Неважливо, скільки здохлої орчатини буде, 20, чи 40 тисяч, важливо, що багато тисяч і наших героїв загинуло при цьому. Лайно ніхто на золото не міняє. І якби давали касетні ********** до м270 наприклад, то наші практично не гинули б взагалі, бо накривали рашистів великими площами з 45 км.
  • Viktor Orenich d4c0583c
    Не якби давали, а якби самі виробляли.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини