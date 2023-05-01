З грудня росіяни втратили 20 тисяч у боях за Бахмут, їхній наступ провалився, - Кірбі

Російський наступ на Бахмут провалився, ворог втратив у боях за міста 20 тисяч солдатів з грудня минулого року.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні російська армія втратила 100 тис. особового складу.

Кірбі заявив, що російський наступ на східному Донбасі "застопорився" і "провалився" попри те, що, як зазначає видання, це був основний напрямок зусиль Москви з початку 2023 року.

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