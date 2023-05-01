Залужний обговорив з Міллі постачання зброї та ситуацію на фронті
Про це Залужний повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - написав Залужний.
Він розповів Міллі про ракетні удари та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
"Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором", - додав Залужний.