Окупанти удають із себе цивільних, щоб довідатись про партизанів на ТОТ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки, коли працівники російських спецслужб перевдягаються в цивільний одяг, щоб знайти партизанів та нелояльних до загарбників українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти під виглядом простих людей цікавляться у продавців, кондукторів та інших, хто скаржиться на російську владу, та нерідко самі провокують подібні розмови.

"Так ворог шукає нелояльне населення. Якщо "жертва" ведеться на провокацію, то потрапляє на гачок й надалі змушена співпрацювати", – ідеться у повідомленні.

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Центр національного спротиву закликав українців на тимчасово захоплених Росією територіях виявляти обережність та не висловлювати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.