Я підтримую допомогу Україні, - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті різко відповів російському репортеру, відкинувши припущення про те, що він не підтримує допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Російський журналіст пробував наголосити на тому, ніби Маккарті не підтримує постачання зброї Україні і згадав заяву Маккарті про те, що США не повинні "виписувати необмежений чек" Україні.

Маккарті засудив дії Росії та заявив: "Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей", — наголосив Маккарті на пресконференції в Ізраїлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про посилення санкцій проти Росії в сфері нафти і газу, - Зеленський провів бесіду зі спікером Палати представників Конгресу США Маккарті

На запитання російського репортера чи політика США щодо надсилання допомоги Україні може змінитися найближчим часом, Маккарті пообіцяв, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі.

Він також закликав Росію вивести свої війська з України.