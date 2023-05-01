Я підтримую допомогу Україні, - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Російський журналіст пробував наголосити на тому, ніби Маккарті не підтримує постачання зброї Україні і згадав заяву Маккарті про те, що США не повинні "виписувати необмежений чек" Україні.
Маккарті засудив дії Росії та заявив: "Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей", — наголосив Маккарті на пресконференції в Ізраїлі.
На запитання російського репортера чи політика США щодо надсилання допомоги Україні може змінитися найближчим часом, Маккарті пообіцяв, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі.
Він також закликав Росію вивести свої війська з України.