Новини

Київ не знає, яку "мирну місію" мав на увазі Папа Франциск, - CNN

13 82366
Київ не знає, яку "мирну місію" мав на увазі Папа Франциск, - CNN
Україна не має інформації про мирну місію Ватикану та не давала згоди на будь-які переговори від свого імені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословіння", — сказав виданню український чиновник, близький до офісу президенту.

Папа Франциск у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.

Читайте також: Ватикан про приїзд Папи Римського Франциска до Києва: Умов для візиту ще не виникло

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • мальчиш-плохиш
    Этот "папа" давно сломался и провонялся кацапсиной. Несите нового.
  • Теті Гризло
    Маразматик. Що -небудь меле, бо ж думає, що його ротом сам Господь говорить. Ой, пектимешся у пеклі,бо став намісником чорта!
  • Mod Dom
    Этот папа левак, а все леваки - друзья кремля
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини