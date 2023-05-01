Київ не знає, яку "мирну місію" мав на увазі Папа Франциск, - CNN
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Україна не має інформації про мирну місію Ватикану та не давала згоди на будь-які переговори від свого імені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословіння", — сказав виданню український чиновник, близький до офісу президенту.
Папа Франциск у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.