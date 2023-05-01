Протягом доби російські війська обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Білопільської, Юнаківської Сумського району, Шалигинської, Середино-Будської Шосткинського району територіальних громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що під обстріли потрапили:

▪️Білопільська громада: ворог по території громади бив з мінометів – 40 вибухи.

Також було здійснено обстріли зі ствольної артилерії – 5 вибухів та з АГС – 75 пострілів.

▪️Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи.

▪️Юнаківська громада: був мінометний обстріл – 4 вибухи.

▪️Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномета – 2 вибухи.

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В ОВА зазначили, що обстріли минули без наслідків, однак є поранення мирного жителя через недотримання мінної безпеки.

"Сьогодні близько 13.00 в Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни".

У результаті підриву тракторист дістав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню", - додали в ОВА.