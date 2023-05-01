Протягом доби російські війська обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що під обстріли потрапили:
▪️Білопільська громада: ворог по території громади бив з мінометів – 40 вибухи.
Також було здійснено обстріли зі ствольної артилерії – 5 вибухів та з АГС – 75 пострілів.
▪️Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи.
▪️Юнаківська громада: був мінометний обстріл – 4 вибухи.
▪️Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномета – 2 вибухи.
В ОВА зазначили, що обстріли минули без наслідків, однак є поранення мирного жителя через недотримання мінної безпеки.
"Сьогодні близько 13.00 в Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни".
У результаті підриву тракторист дістав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню", - додали в ОВА.