Новини • Допомога Україні

F-16 потрібні, щоб "скинути Росію з неба", і в США це розуміють, - Кулеба

4 12681
F-16 потрібні, щоб "скинути Росію з неба", і в США це розуміють, - Кулеба
У Сполучених Штатах розуміють, що Україні необхідні літаки F-16, бо без них Україна не зможе "скинути Росію з неба".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена робила дуже багато для перемоги України. Постачала різну зброю. Тому логічно що наступні мають стати F-16", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що F-16 потрібні для вдосконалення системи ППО, щоб ракети не падали на українські міста і не вбивали цивільних. Вони також сприятимуть контрнаступу та безпеці зернового коридору.

"Росію потрібно скинути з неба, це задача стратегічної ваги. Не можливо виграти у війні не скинувши Росію з повітря і F -16 це той шлях яким можна цього досягнути. Я кажу впевнено, що ми ці літаки отримаємо, бо США розуміють що це має відбутись. Питання лише часу" - заявив міністр.

Читайте також: Ідеться не про зволікання, а про опанування складних технологій, - посол Британії Сіммонс про сучасні літаки

Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    США розуміють і добре,що потрібно наразі Україні. Чи сам Кулеба розуміє про що пише? Це не міномет і далеко не танк. Та і кошти не малі. Активи російських олігархів в Україні не конфісковані, Патріоти під судом, а міністри не виконують своїх обов'язків, зато інших повчають.
  • Maksim Perepelitca
    Є миг- 29 приблизно таке ж як і ф- 16.))
    ..
  • Герхард
    Є тільки одна причина дати літаки прямо зараз і тисяча причин не давати літаки так швидко.

    І більша частина цих причин на Банковій.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини