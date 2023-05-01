F-16 потрібні, щоб "скинути Росію з неба", і в США це розуміють, - Кулеба

У Сполучених Штатах розуміють, що Україні необхідні літаки F-16, бо без них Україна не зможе "скинути Росію з неба".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена робила дуже багато для перемоги України. Постачала різну зброю. Тому логічно що наступні мають стати F-16", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що F-16 потрібні для вдосконалення системи ППО, щоб ракети не падали на українські міста і не вбивали цивільних. Вони також сприятимуть контрнаступу та безпеці зернового коридору.

"Росію потрібно скинути з неба, це задача стратегічної ваги. Не можливо виграти у війні не скинувши Росію з повітря і F -16 це той шлях яким можна цього досягнути. Я кажу впевнено, що ми ці літаки отримаємо, бо США розуміють що це має відбутись. Питання лише часу" - заявив міністр.

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