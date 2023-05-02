Шість країн Африки дали згоду на відкриття посольств України, - МЗС

Шість країн Африки дали згоду на відкриття посольств України.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми вже отримали від шести африканських країн згоду на відкриття посольства. Це перший крок, з якого все починається. Ми шукаємо активно і вже перебуваємо на просунутій фазі визначення майбутніх послів у цих країнах", – сказав Кулеба.

Глава МЗС не уточнив, про які саме країни Африки йдеться.

Міністр додав, що паралельно дипломатичне відомство України вперше в історії організовує тренінги та семінари для африканських дипломатів, які опікуються у своїх міністерствах закордонних справ питаннями Європи та України.

"У такий спосіб ми насичуємо їх своїм баченням та допомагаємо їм краще зрозуміти, що відбувається, і відповідно – зайняти більш прихильну позицію", – розповів Кулеба.

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Глава МЗС пояснив, що у питанні відносин з африканськими країнами Україна рухається з двох сторін – збільшення своєї присутності в Африці та значного посилення механізмів ангажування африканських дипломатів в українську проблематику.