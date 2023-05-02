У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США передали Україні майже 100% військової допомоги, про яку просила українська сторона, й мають намір найближчим часом доправити новий пакет підтримки.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку", - запевнив представник адміністрації США.

Кірбі зауважив, що Україні може знадобитися не лише додаткова зброя та обладнання, а й ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Крім того, представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена продовжує розраховувати на підтримку Конгресу щодо виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.

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