Німеччина з серпня буде постачати Україні боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, - Шольц

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Україна може з серпня розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard з Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Налаштовується виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц.

Зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території, наголосив при цьому канцлер. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив Шольц і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.

Зазначається, що Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.

Як відомо, через відмову Швейцарії дозволити реекспорт Україні боєприпасів до "гепардів" Rheinmetall вирішив збудувати новий завод для їхнього виготовлення.