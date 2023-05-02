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Німеччина з серпня буде постачати Україні боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, - Шольц

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Німеччина з серпня буде постачати Україні боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, - Шольц
За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Україна може з серпня розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard з Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Налаштовується виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц.

Зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території, наголосив при цьому канцлер. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив Шольц і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.

Зазначається, що Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.

Як відомо, через відмову Швейцарії дозволити реекспорт Україні боєприпасів до "гепардів" Rheinmetall вирішив збудувати новий завод для їхнього виготовлення.

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Топ коментарі

  • Grunia Ch
    Вдячні за допомогу
  • Rino Rino
    Цаплієнко говорив, що у нас вже є інші новітні ніштячки від "Райнметал" - це новітні системи ППО "Скайнекс", щось схоєе на Геппард, проте нове і значно крутіше.
  • Олег Гнатенко
    Гепард може так стріляти (насправді 2 гармати по 550 пострілів кожна), але насправді робить залп від 48 до 96 пострілів. Цього більш чим достатньо для Шахеда. Крім того ********** до них нам поставляють, в нас чомусь уникають писати хто, напевно секрет, хоча іноземці давно про постачальника написали. Можливо заміна не зовсім ідеальна, тому Німеччина і запускає виробництво оригінальних снарядів. Крім того всі пишуть про ці 6000 снарядів, але забувають, що в одній з наступних поставок було ще 53 000 штук.
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