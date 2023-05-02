З контракту на бюджет переведено 28 тис. студентів, які мають пов’язані з війною пільги, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки перевело з контрактної форми на навчання за державним замовленням понад 28 тисяч здобувачів освіти, які мають пов’язані з війною пільги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Міністерстовом надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 28 348 здобувачів. З них 24 637 за денною формою здобуття освіти і 3 711 – за заочною.

Зазначається, що право не переведення з контрактної форми навчання мають діти загиблих захисників України, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, їхні діти, а також жителі особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року.

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