Повітряні сили про необхідність F-16: Без прикриття з повітря західну техніку можуть знищити

Американські літаки F-16 потрібні Україні для повітряного прикриття, без якого росіяни, зокрема, можуть знищити західну військову техніку.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у противників постачань F-16 Україні є різні аргументи: хтось боїться ескалації, хтось каже – це дуже дорого.

"Літак – це лише платформа, яка застосовує різні засоби ураження. Ракети повітря-повітря, повітря-земля, протикорабельні Harpoon. Ми розуміємо, що все це – мільйони, дуже дорого коштує. Але чим вимірюється життя українців? Чим вимірюється перемога?" – каже Ігнат.

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Він підкреслює, що також дуже важливою є техніка, яку постачають західні партнери. І танки, і артилерія, і інші типи озброєння.

"Але без переваги в повітрі, без повітряного прикриття ця техніка може бути знищена. Ну, може бути знищена. Ми бачимо приклад керованих авіабомб. Ми бачимо застосування ворожої авіації, яка переважає суттєво", – пояснює речник ПС.

За словами Ігната, повітряний тероризм із боку росіян триватиме.

"Тому як не крути – без авіації буде дуже важко проводити як наступальні, так і оборонні дії. Так і захист країни в майбутньому", – підсумував він.

"Звичайно, говорять, якщо F-16 буде в Україні – то будуть атакувати територію Росії. Однак наше політичне керівництво уже виголосило, що Україна хоче миру. Але не на умовах Росії. Мир – це звільнення всіх наших територій зразка 91 року… Отримавши F-16, Україна зможе досягти цих цілей, зможе говорити про якийсь мир", – сказав Ігнат.

За його словами, багато західних експертів також питають, що робитиме Україна, якщо російські літаки діятимуть з території умовних Брянської та Курської областей. Чи збиватимуть їх українські F-16 над територією РФ.

"Це дуже цікаве питання, над яким можна дискутувати. Якщо цей літак несе загрозу, якщо з нього летить бомба чи ракета, то що робити? Захищати наших дітей, громадян? Думаю, питання риторичне", – каже Ігнат.

За його словами, у будь-якому випадку такі важливі рішення прийматиме вище керівництво держави. Ймовірно, у консультації із західними партнерами.

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Але для стримування російської авіації їхні літаки навіть не обов’язково збивати, зауважує спікер. F-16 мають ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю до 180 км. Якщо вони підніматимуться з оперативних аеродромів, то навряд чи росіяни наважаться підлітати близько до кордонів.

"Це і є аргумент протидії. Не обов’язково збивати російські літаки там (над РФ, – ред.). Просто треба виставити проти них силу, яка їх стримуватиме. І це – основний аргумент, який повинен іти до наших партнерів. Що ми не агресори, ми захищаємось", – підсумував Ігнат.