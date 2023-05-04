США збирають інформацію про "атаку дронів" на Кремль, - Білий дім

Американська розвідка наразі збирає інформацію й докази, які можуть розкрити справжні причини атаки безпілотних літальних апаратів на одну з будівель кремлівського комплексу.

Про це заявив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми досі намагаємося зібрати інформацію про те, що сталося", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що наразі виникає безліч запитань щодо ситуації, однак США збиратимуть переконливі докази для того, щоб зробити остаточні висновки.

"Одне можу вам сказати точно, що Сполучені Штати жодним чином не були причетні до цього інциденту всупереч брехні пана Пєскова – це просто брехня",- наголосив Кірбі.

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Водночас, він звернув увагу, що Росія впродовж останніх днів продовжила запускати десятки ракет та безпілотників по Україні, "завдавши ударів по цивільних будівлях та вбивши невинних українців, у тому числі покупців у супермаркеті".

Представник Білого дому підкреслив, що Росія продовжує вести жорстоку війну проти українського народу.

"І ми віддані тому, щоб надалі підтримувати Україну в момент, коли вона захищається від цієї агресії", - наголосив представник адміністрації США.

Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.