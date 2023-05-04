Законопроєкт про відмову від громадянства РФ після деокупації на стадії розробки, - Лубінець

Проєкт закону України про відмову від громадянства РФ наразі перебуває на стадії розробки.

Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі законопроєкт - на стадії розробки групою народних депутатів. Двоє моїх співробітників дотичні до робочої групи", - уточнив Лубінець.

Відповідаючи на запитання щодо механізму відмови від російського паспорта, Уповноважений зазначив, що механізм на цей час виглядає наступним чином: після деокупації територій влада надає якийсь час громадянам України - наразі розглядається рік - щоб вони відповідно до прописаного механізму публічно повідомили про факт примусового набуття громадянства РФ і відмови від нього.

"Можу лише сказати від себе, що коли цей законопроєкт дійде до стадії експертного обговорення і аналізу у мене, то я надам своє бачення (щодо нього - ред.)", - заявив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині змушують своїх прихильників привселюдно "відмовлятися" від українського громадянства, - Центр нацспротиву

Відповідаючи на питання про перспективи підтримки у парламенті цього законопроєкту, омбудсмен висловив думку, що ті нардепи, хто розуміє, що наразі це стосується понад 5 мільйонів громадян України, розуміють і те, що це дуже важливе питання, яким треба займатися.

Як повідомлялося, підозрюваний у воєнних злочинах президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Указ передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових "днр", "лнр" мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто обере другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.