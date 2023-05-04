Протягом 4 травня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 90 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: зранку по території громади росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.
Білопільська громада: був мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Мінометні обстріли продовжились – 8 вибухів.
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та 2 житлових будинки.
Краснопільська громада: зафіксовано 12 вибухів з міномету.
Новослобідська громада: були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.
Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
Шалигинська громада: росіяни били з артилерії – 13 вибухів".