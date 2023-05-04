Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто, - Білий дім

Президент США Джо Байден має доволі регулярні контакти з Президентом України Володимиром Зеленським.

Так охарактеризував взаємодію на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони розмовляють регулярно й часто", - зазначив представник Білого дому у відповідь на запитання щодо наступної запланованої розмови між двома лідерами.

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Він зазначив, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. Водночас Кірбі підкреслив, що ці два лідери комунікують регулярно.