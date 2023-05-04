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На вступ до "Гвардії наступу" близько 5% заявок подали жінки, - МВС

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На вступ до "Гвардії наступу" близько 5% заявок подали жінки, - МВС
Близько 5% заявок на вступ до "Гвардії наступу" подали жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла під час спеціальної події Українського жіночого конгресу, повідомляє Укрінформ.

"На етапі подачі заявок було близько 5% жінок, але це дуже суворий відбір. І мотивація, і фізичний рівень підготовки мають бути досить високими. Зараз ми відслідковуємо, що тільки 2% проходять до "Гвардії наступу", - сказала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває набір до об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють", - Вигівський

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    5 хвилин влк і все.Повністю здоровий.
  • Nihilist Toxicus
    Ти диви які балувані-і мотивація їм потрібна,і високий рівень фіз.підготовки...А в ЗСУ гребуть всіх.
  • Микола Шумахер
    Мусорські бригади набирають, а в ЗСУ поранених виводять за штат бригад, платять по 700 грн. за місяць, але не списують - потрібна кількість. В результаті, на виконання бойових завдань відправляють меншу кількість бійців, вони гинуть чи отримують поранення, поранених виводять за штат бригад.......
    Загиблих же, навіть, якщо тіла знайдені, не поспішають виводити зі штату - у нашому підрозділі хлопчина загинув ще наприкінці жовтня 2022 року, але точно знаю, що у березні 2023 він ще числився у штаті... В екіпажах САУ'шок замість п'яти осіб - три.
    А у цей час влада набирає вже дев'яту бригаду мусорів...
    Зєля, ти такий перестрашений?
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