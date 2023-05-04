Передаючи Україні допомогу, США приділяють особливу увагу системам ППО, - Кірбі

Наразі США приділяють особливу увагу системам ППО, щоб зменшити загрозу від російських ракетних атак.

Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні", - зауважив Кірбі.

Він наголоств, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, але й союзниками й партнерами, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.

"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - зауважив Кірбі.

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Він також зазначив, що Вашингтон, зі свого боку, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу, нагадавши, що ЗСУ отримали майже все, про що просили зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також на території США пройшли навчання декілька українських бригад.

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів",- підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, на думку розвідки США, Росія, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в Україні цього року через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним український контрнаступ.

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