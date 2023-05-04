Застосування Росією ядерної зброї малоймовірне, - глава розвідки США Хейнс

Росія, за оцінкою США, навряд чи завдасть ядерний удар, незважаючи на нещодавнє брязкання зброєю з боку Кремля і великі втрати в ході вторгнення в Україну.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"За нашою поточною оцінкою, це (ядерний удар Росії. – Ред.) дуже малоймовірно", – заявила Хейнс в сенатському комітеті з питань збройних сил.

Ядерна напруженість між Росією і США зросла з початку війни Росії проти України. Президент Росії Владімір Путін неодноразово попереджав, що РФ готова використати свій ядерний арсенал у разі необхідності захисту своєї "територіальної цілісності".

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У лютому Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у новому Договорі про СНО, останньому договорі зі Сполученими Штатами про ядерні озброєння, що обмежує кількість стратегічних боєголовок, які кожна сторона може розгорнути.

Хейнс не деталізувала оцінку ядерної загрози РФ з боку розвідувального співтовариства США.

Американські офіційні особи вже кілька місяців заявляють, що не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але водночас застерігають, що вони не втрачають пильності.