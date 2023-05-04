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4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили

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4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про те, що 4 травня у небі над Києвом безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений розрахунками мобільних вогневих груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

Ціль – знищено!

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає".

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    По моему нас держат за идиотов. То есть воизбежание неконтролируемого падения его сбили над центром столицы и он контролируемо упал на город, отчего произошло несколько контролированных возгораний зданий на земле?
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Виправдання дибільне як і ситуція, хтось пустив без координації, хтось збив, короче дибіли, кацапи ржуть
  • Voc Vox
    собирают всей страной на байрактар чтобы потом над городом сбить и пожар устроить...
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