Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"
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Російські пропагандисти оприлюднили інформацію, що відставлений генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев став найманцем ПВК "Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандисти.
Так, у їхніх пабліках було оприлюднена заява Пригожина: "Вчора на раді командирів ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (він же "Вагнер")".