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Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"

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Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"
Російські пропагандисти оприлюднили інформацію, що відставлений генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев став найманцем ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандисти. 

Так, у їхніх пабліках було оприлюднена заява Пригожина: "Вчора на раді командирів ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (він же "Вагнер")".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Топ коментарі

  • Александр Алекс de6e56ae
    Ще один підар у "вагнері". Скоро до Йоськи на концерт)
  • 5 копійок
  • Serg Sergeev
    Мужики ждут его в Бахмуте....
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