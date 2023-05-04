Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"

Російські пропагандисти оприлюднили інформацію, що відставлений генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев став найманцем ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, у їхніх пабліках було оприлюднена заява Пригожина: "Вчора на раді командирів ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (він же "Вагнер")".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов