Артилерія та авіація ЗСУ протягом 4 травня уразили 11 районів зосередження росіян, 2 склади, 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 4 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, протягом цієї доби, знищено 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та 1 його станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 2 травня уразила 17 районів зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, 1 засіб ППО та 3 безпілотники, - Генштаб