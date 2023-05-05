Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з яких належали росіянам

Громадянства Болгарії після анулювання схеми так званих золотих паспортів у березні 2022 року були позбавлені загалом 17 іноземців, із них четверо – громадяни Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sofia Globe, такі дані в четвер озвучив виконувач обов’язків міністра юстиції Болгарії Крум Зарков.

Міністр оголосив, що серед тих, чиї "золоті паспорти" були анульовані, четверо – громадяни Єгипту, четверо – Росії, четверо – Казахстану, троє – Китаю, двоє – Пакистану і один – Йорданії.

Він додав, що перевірка Міністерства юстиції виявила випадки, коли "золоті паспорти" видавались без інвестицій з боку іноземця – що є умовою його участі у схемі. Ці ситуації розслідуються й далі, запевнив Зарков.

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"Що стосується членів сімей цих осіб, то в кожному конкретному випадку оцінюється, чи не було подано заяву на отримання громадянства на неіснуючій правовій основі. Проблема із "золотими паспортами" вирішена", – констатував він.

У березні 2022 року парламент Болгарії скасував схему "золотих паспортів", яка дозволяла багатим іноземцям купувати громадянство в країні ЄС, якщо вони інвестували лише 1 мільйон левів (562 366 доларів).

Продаж громадянства не громадянам ЄС дозволяє таким інвесторам стати громадянами Євросоюзу, отримуючи свободу пересування та доступ до фінансових систем блоку.

І Європейська комісія, і Сполучені Штати раніше заявляли, що вони вживатимуть заходів, щоб зупинити такий продаж "золотих паспортів" багатим росіянам у рамках низки санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну.

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