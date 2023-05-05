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Влада РФ, імовірно, використає атаку безпілотника на Кремль для скасування парадів до 9 травня, - ISW

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Влада РФ, імовірно, використає атаку безпілотника на Кремль для скасування парадів до 9 травня, - ISW
Американські аналітики припускають, що Росія використає "удар безпілотника по Кремлю", щоб скасувати ще більше парадів 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначають, що російські чиновники, ймовірно, "використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня".

Російські джерела продовжували реагувати на удар безпілотником по Кремлю 3 травня. Слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу "за фактом терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю", і ще більше посилив твердження про те, що в ударі винен Київ.

У звіті також зазначається, що Росія завдала чергового удару дронами "Шахед-131/136" по Україні 4 травня.

Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.

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А також вони нагадують, що ISW вже оцінював, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил, незаконне привласнення військового майна та проникнення на об'єкти, що перебувають у віданні органів безпеки, для підтримки цих зусиль.

Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс заявив, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести "значний наступ" у 2023 році через нестачу боєприпасів і живої сили, незважаючи на успіх українського контрнаступу.

"Заяви Гейнса підтверджують і розширюють попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках", – зазначають в огляді інституту.

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Топ коментарі

  • arye z.
    До речі, прочитана з "першоджерела" як у Росії проходить підготовка до свята "Вєлікой Пабіди" цього року, у Москві зокрема.
    І порівняно з попередніми роками різниця разюча. Про відміну параду, це зрозуміло.
    Але... По-перше, зникли всі колорадки. Ні на емблемах, ні на будинках, ні на людях її більше немає. Зникли абсолютно. По-друге, більше немає на прилавках дичини типу "Торт "Гвардійський", "Котлети "Залп Катюші" та інші "Горілка" 100 грам наркомівських". І, третє, найголовніше, у населенні теж щось зламалося - Ні тобі Опеля з написом "На Берлін", ні тобі Лади "За Німками", ні тобі розвеселого "Можем повторить".
    Здається, зрозуміли, що для того, щоб повторити весну 45-го, треба ще раз пройти літо 41-го. Гордіццо подвигом дідов якось і легше і приємніше ніж робити "подвиги" самому
  • Яр Холодний
    Дійшло на третій день! Думаю - може запропонувать "інститутчикам" взять мене на роботу? Бо швидше них прогнозувать умію! Написав про цю версію (як про основну і вчинену самими кацапами) ще позавчора
  • Саша Пончик
    Діди на палках підуть в сміттєві баки ще до параду. А георгіївськими стрічками зав'яжуть чорні пакети.
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