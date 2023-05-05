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Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА

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Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА
Минулої доби росіяни не припиняли обстрілів території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 95 обстрілів, випустивши 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу у м.Берислав", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок російських обстрілів три особи зазнали поранень. 

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